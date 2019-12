Libia: rilasciata nave con equipaggio turco sequestrata dalla Marina militare di Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze navali libiche fedeli al generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), hanno liberato la nave con equipaggio turco sequestrata “nelle acque territoriali libiche” durante il fine settimana. "Una nave battente bandiera di Grenada guidata da un equipaggio turco è stata sequestrata durante l'ingresso nelle acque territoriali libiche al largo della costa di Derna", ha annunciato la Marina dell’Lna. “Le indagini sull'equipaggio della nave turca hanno concluso che la nave rimorchiata al largo di Derna stava navigando con un carico proveniente da Malta e non si stava dirigendo verso alcun porto libico ed è stato deciso di rilasciarla”, conclude il comunicato. Ieri, il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, aveva detto che la nave era stata portata “nel porto di Ras al Hilal per essere ispezionata, controllarne il suo carico e adottare le procedure internazionali previste in tali casi”. Secondo Khaled Al Mahjoub, direttore del dipartimento di “orientamento morale” dell’Esercito nazionale libico, il Qatar e la Turchia “usano navi commerciali a scopi militari per sostenere le milizie a Tripoli”. (Bel)