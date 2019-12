Algeria: ufficiale, generale Gaid Salah morto oggi alle 6 del mattino per un infarto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora è ufficiale: il capo dello Stato maggiore dell'Esercito popolare nazionale dell’Algeria, Ahmed Gaid Salah, è deceduto questa mattina alle ore 6:00 per un attacco cardiaco. L’indiscrezione filtrata questa mattina sulla stampa algerina e araba è stata confermata da un comunicato della presidenza algerina. Il pubblico annuncio è teso a smentire diverse voci non confermate sulla causa e sul momento della morte dell’alto ufficiale. Uomo forte dell'Algeria dal 22 febbraio, data di inizio delle sommosse popolari della cosiddetta "rivoluzione del sorriso" portata avanti dal movimento popolare "Al Hirak", Gaid Salah avrebbe computo 80 anni il prossimo 13 gennaio. Il neo-eletto presidente Abdelmadjid Tebboune, suo amico personale, ha annunciato tre giorni di lutto, nominando come sostituto il capo delle Forze terrestri, Said Chingriha. L'ultima apparizione pubblica di Gaid Salah risale a giovedì 19 dicembre, durante la cerimonia di investitura del nuovo presidente della Repubblica. Lo scorso marzo, il generale ha giocato un ruolo importante nel dissuadere l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika dal candidarsi per un quinto mandato presidenziale, spingendolo alle dimissioni poi rassegnate il 2 aprile. In seguito, ha quindi preso una posizione ferma contro gli ex funzionari coinvolti in casi di presenta corruzione. Durante i nove mesi di manifestazioni in Algeria, il generale Gaid Salah ha sempre affermato di aver dato istruzioni di "proteggere i manifestanti": in effetti, a parte gli arresti di diversi attivisti e manifestanti, finora non si sono registrati scontri particolarmente violenti nel paese tra esercito e dimostranti. (Ala)