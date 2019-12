Infrastrutture: Slovenia, società autostrade dà via libera a turca Cengiz per appalto galleria Karavanke (2)

- La gara bandita da Lubiana include una galleria lunga circa 3 chilometri e mezzo, più una sezione autostradale per collegare il tratto già esistente. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare quest'anno per completarsi nei prossimi cinque anni. Un'altra metà della galleria di Karavanke si trova in territorio austriaco e l'operatore stradale locale Asfinag ha pubblicato la gara relativa al tratto di sua competenza lo scorso dicembre. Slovenia e Austria hanno concordato alcuni anni fa la costruzione di questa nuova galleria lungo l'autostrada che connette i due paesi per alleviare la situazione legata al traffico e per ragioni di sicurezza stradale. (Lus)