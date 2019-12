Milano: sorveglianza speciale per 39enne accusato di maltrattamenti famigliari, primo caso da entrata in vigore "Codice Rosso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 39 anni, pluripregiudicato per reati come furto, rapina, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, spaccio e atti persecutori contro un'amica di cui si era invaghito, è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale per due anni in quanto si è reso in più episodi autore di violenze e vessazioni nei confronti degli anziani genitori, a quali estorceva piccole somme di denaro per acquistare la droga. Il provvedimento, emesso dal sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano su richiesta del questore, è il primo caso di applicazione della misura nei confronti di un maltrattante dopo l'entrata in vigore della legge "Codice Rosso". Per i prossimi due anni il 39enne non potrà, quindi, allontanarsi dalla propria abitazione tra le 22 e le 7 del mattino, dovrà trovare una occupazione, non potrà frequentare persone pregiudicate e soprattutto non potrà fare ingresso nel comune di residenza dei genitori. Dalle indagine della divisione Anticrimine di via Fatebenefratelli è emerso che dopo essere stato più volte denunciato, all'uomo era stata, in un primo momento, applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dagli anziani genitori. Nemmeno queste misure, tuttavia, hanno avuto effetto in quanto il 39enne le ha ripetutamente violate, venendo denunciato e rendendo così necessaria l'applicazione di misure più incisive. (Rem)