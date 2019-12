Migranti: Salvini, Ocean Viking a Taranto? Governo si ricorda città solo per sbarchi

- Il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il via libera allo sbarco della Ocean Viking a Taranto, denuncia che "invece di risolvere i problemi di salute e lavoro, il governo si ricorda di Taranto solo quando deve fare sbarcare immigrati. Vergogna". Salvini, quindi, sottolinea in una nota: "Anche a dicembre gli sbarchi aumentano rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Da settembre a oggi, considerando gli immigrati in arrivo a Taranto, hanno raggiunto l’Italia 6.249 persone. Negli otto mesi precedenti, con la Lega al governo e condizioni meteo più favorevoli per le partenze, gli arrivi erano stati 4.976. E' il governo sbarchi, tasse e manette, che però esulta per i circa 400 ricollocamenti all’estero. Complici o incapaci?". (Com)