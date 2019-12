Georgia-Turchia: premier Gakharia incontra ministro Cavusoglu, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Georgia danno grande importanza ai rapporti bilaterali e al rafforzamento della cooperazione strategica con la Turchia. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese caucasico, Giorgi Gakharia, che questa mattina ha incontrato il capo della diplomazia di Ankara, Mevlut Cavusoglu. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, le due parti hanno discusso una serie di questioni di rilievo in vista della trilaterale tra Turchia, Georgia e Azerbaigian a livello dei ministri degli Esteri che prenderà il via oggi a Tbilisi. All’ordine del giorno anche i preparativi per la prossima riunione del Consiglio turco-georgiano per la cooperazione strategica di alto livello, in programma ad Ankara per il prossimo anno. Sul fronte della cooperazione, le due parti hanno discusso una serie di progetti congiunti nei settori dell’energia e dei trasporti, dal Corridoio meridionale del gas alla ferrovia Baku-Tbilisi-Kars. (Res)