Libia: Cicchitto (Rel), Italia e Ue o sostengono Sarraj o sono destinati a irrilevanza

- Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà (Rel) ed ex presidente della commissione Affari esteri della Camera, sottolinea in una nota che "nella situazione che si è venuta a creare in Libia con il generale Haftar sostenuto persino dai mercenari russi oltre all'aiuto sul piano militari di una serie di paesi, l'Europa e l'Italia o sostengono Sarraj in tutti i modi, compresi aiuti militari, oppure saranno relegati nella irrilevanza avendo dalla situazione tutti i danni e tutte le beffe (vedi la tutela dell'Eni e le vicende riguardanti l'immigrazione)". (Com)