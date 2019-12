Niger-Francia: Macron e Issoufou rendono omaggio alle vittime dell’attacco di Inates

- Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo nigerino Mahamadou Issoufou hanno reso omaggio alle vittime dei 71 militari morti nell’attacco avvenuto lo scorso 10 dicembre contro la base militare di Inates, nell’ovest del Niger. “Sono voluto venire e inchinarmi davanti alle spoglie dei vostri militari per mostrare il rispetto che dobbiamo loro, la nostra solidarietà verso le loro famiglie, il vostro esercito e la vostra intera nazione”, ha detto Macron citato dalla stampa francese a margine della cerimonia. “Le prossime settimane saranno assolutamente decisive per la lotta che stiamo conducendo contro il terrorismo. Abbiamo avuto vittorie, ancora di recente, ancora nelle ultime ore, e continueremo ad averle. Ma siamo ad una svolta in questa guerra”, ha aggiunto il capo dell’Eliseo. “Nella nostra tradizione, visitare coloro che sono in lutto è l'atto più apprezzato. Sconfiggeremo il nemico, perché ci organizzeremo meglio, coordineremo meglio le forze nazionali e le forze alleate, in particolare la forza Barkhane”, ha detto da parte sua issoufou, sostenendo la necessità di rafforzare le alleanze con i paesi partner nella lotta al terrorismo. In seguito alla situazione di crescente instabilità nella regione del Sahel, Macron ha convocato a inizio dicembre un vertice straordinario dei paesi del G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger) per ridiscutere la presenza di Parigi nella regione. (segue) (Res)