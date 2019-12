Niger-Francia: Macron e Issoufou rendono omaggio alle vittime dell’attacco di Inates (3)

- Quella in Niger è stata la seconda e ultima tappa della visita ufficiale di Macron in Sahel dopo quella in Costa d’Avorio, dove prima di lasciare il paese ha incontrato ieri i cittadini di Bouaké, nel centro del paese, dove insieme all’omologo ivoriano Alassane Ouattara ha reso omaggio ai nove militari francesi e al militare statunitense deceduti nel bombardamento condotto in circostanze ancora poco chiare dalle forze aree governative della Costa d'Avorio su un campo francese rimangono il 6 novembre 2004. Come risposta all'attacco del 6 novembre, nel quale rimaero ferite 23 persone, l'esercito francese abbatté due aerei ivoriani al loro rientro alla base nell'aeroporto della capitale Yamoussoukro, episodio che innescoò ulteriori violenze: poche ore dopo gli attacchi, i militari ivoriani aprirono infatti il fuoco contro quelli francesi ad Abidjan e una folla di persone si riunì davanti alla base militare francese della città per protestare. La cerimonia si è svolta il giorno dopo che macron e Ouattara hanno annunciato l’abolizione del franco Cfa, in vigore dal 1945, che sarà sostituito da una nuova valuta che prenderà il nome di Eco. (segue) (Res)