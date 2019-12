Ungheria: partito di governo Kdnp festeggia oggi il suo 75mo anniversario

- Il Partito popolare cristiano democratico (Kdnp) ungherese festeggia oggi il 75mo anniversario dalla sua fondazione. Lo riferisce la stampa del paese esteuropeo. “La visione del partito non è cambiata in questi 75 anni, ed è dovere di tutti i membri rimanere fedeli ai suoi valori fondamentali”, ha detto il vicepremier e leader della formazione, Zsolt Semjen, ricordando che il partito è nato per “rappresentare il messaggio e il pensiero cristiano”. Sullo scenario politico attuale in Ungheria, il vicepremier ha definito l’alleanza tra Kdnp e Fidesz come quella “di maggior successo nella storia dell’Ungheria e dell’Unione europea”.(Vap)