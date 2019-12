Fine vita: pm Milano, assolvere Cappato perché fatto non sussiste

- Assoluzione per Marco Cappato perché il "fatto non sussiste". È quanto ha chiesto il procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, al termine della requisitoria nel processo davanti alla Corte d'Assise di Milano che vede imputato il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni per l'aiuto al suicidio di Fabio Antoniani, noto anche come dj Fabo. "È ovvio che chiederemo l'assoluzione ma questa volta in maniera estremamente convinta perché il 'fatto non sussiste' perché il fatto di reato così come contestato non sussiste. Pertanto la conclusione alla luce delle risposte della Corte Costituzionale è che Cappato vada assolto".(Rem)