Romania: ministro Giustizia incontra rappresentanti dei cancellieri dopo proteste degli ultimi giorni

- Il ministro della Giustizia romeno, Catalin Predoiu, ha avuto un incontro con i rappresentanti nazionali dei cancellieri, a seguito delle loro proteste degli ultimi giorni. Secondo un comunicato trasmesso dal ministero della Giustizia, sull'agenda dei colloqui c'è stato l'intento del governo di modificare l'ordinanza d'urgenza n.114 del 2018 relativa ad alcune misure fiscali e di bilancio e quella sull'eliminazione delle pensioni di servizio dei cancellieri. Si è accennato anche al fatto che, nel loro caso, gli orari straordinari non vengono pagati, che l'attività si svolge in condizioni improprie, motivo per cui, statisticamente, la speranza di vita di un cancelliere in Romania è di 58 anni. Il ministro ha precisato che i problemi che loro sollevano sono di competenza del governo, del ministero della Giustizia e del Parlamento, ma una decisione definitiva non è stata ancora presa. Alla fine si è convenuto che nei prossimi giorni venga organizzato un nuovo incontro tra i rappresentanti del ministero della Giustizia e quelli dei cancellieri. La Camera dei deputati di Bucarest ha rinviato, fino a febbraio prossimo, l'abrogazione delle pensioni speciali. Migliaia di cancellieri hanno protestato in tutto il paese contro l'intento del governo di abrogare le pensioni speciali nel sistema giudiziario.(Rob)