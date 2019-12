Repubblica Ceca: pubblicata agenda premier e presidente per il 2020

- Le autorità della Repubblica Ceca hanno annunciato gli eventi principali a cui il presidente, Milos Zeman, e il primo ministro, Andrej Babis, prenderanno parte nel corso del 2020. Stando alle informazioni diffuse dai media del paese, il premier sarà presente alla commemorazione per il 75mo anniversario dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, per poi prendere parte anche ad un Forum per commemorare le vittime dell’Olocausto in Israele. Il capo dello Stato, invece, ha in programma una visita a Mosca per il 75mo anniversario dalla fine della guerra, per poi recarsi al vertice del gruppo di Visegrad a livello dei presidenti in programma per il prossimo autunno in Polonia.(Rep)