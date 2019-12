Cosenza: contributi pubblici a società "cartiere", sequestrati beni per 2,1mln di euro

- La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato beni per 2,1 milioni di euro nei confronti di 13 persone che attraverso una rete di 11 società "cartiere" avrebbero indebitamento percepito contributi pubblici. In particolare, il sequestro preventivo ha interessato beni immobili, quote societarie e conti correnti. Due persone, un imprenditore e un consulente aziendale, sono ritenuti responsabili di truffa, emissione di fatture per operazioni inesistenti e malversazione in danno dello Stato.(Ren)