Azerbaigian: al via oggi elezioni municipali, più di 5 mila seggi in tutto il paese

- Si tengono oggi in Azerbaigian le elezioni municipali: a partire da questa mattina i cittadini potranno esprimere la loro preferenza nei 5.049 seggi aperti in tutto il paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”. “Abbiamo creato tutte le condizioni necessarie per garantire uno svolgimento corretto e trasparente del processo”, ha detto il presidente della Commissione elettorale centrale (Cec) azerbaigiana, Mazahir Panahov, esortando tutti i cittadini “ad esercitare appieno i loro diritti e recarsi al voto”. “Gli osservatori avranno a disposizione una serie di postazioni in tutti i seggi elettorali, e in mille di queste ci sarà anche la possibilità di monitorare lo svolgimento del processo via webcam”, ha aggiunto Panahov (Res)