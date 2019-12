Campania: ufficio stampa ministero Ambiente, da Costa no ipotesi alleanza con Pd

- "In merito all'intervista rilasciata dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a 'Il Fatto Quotidiano' si precisa che i titoli, in prima e interni, rappresentano una sintesi giornalistica che non corrisponde al ragionamento nelle risposte date". E' quanto puntualizza in una nota l'ufficio stampa del ministero dell'Ambiente. "Il ministro Costa, inoltre - prosegue la nota - non ha ipotizzato alcuna alleanza con il Pd, oltretutto non è il suo ruolo, essendo un ministro tecnico". (Com)