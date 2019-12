Azerbaigian: elezioni municipali, affluenza al 18,07 per cento alle ore 12

- L’affluenza alle urne nel quadro delle elezioni municipali attualmente in corso in Azerbaigian si è attestata al 18,07 per cento alle ore 12 locali. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, citando fonti interne alla Commissione elettorale centrale (Cec). Stando alle informazioni diffuse, il totale dei cittadini che si sono recati finora alle urne è pari a 898.542 persone, su un totale di quasi 5 milioni di aventi diritto al voto. (Res)