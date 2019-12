Croazia: Grabar-Kitarovic, al ballottaggio per la vittoria

- La presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha affermato di avviarsi verso il ballottaggio delle elezioni presidenziali "per ottenere la vittoria". Secondo quanto riferisce l'emittente "Al Jazeera Balkans", Grabar-Kitarovic ha detto che la campagna per il primo turno di ieri "è stata una lotta 10 contro una" e ha ricordato di avere affrontato "un candidato proveniente dal mio stesso spettro politico", ovvero l'imprenditore e cantante Mirsolav Skoro, che ha ottenuto un convincente 24,42 per cento dei voti, grazie anche a spaccature interne all'Unione democratica croata (Hdz, leader della maggioranza e partito di Grabar-Kitarovic). La presidente attuale, rimasta indietro di circa tre punti percentuali rispetto al candidato della sinistra, l'ex premier Zoran Milanovic, si è rivolta agli elettori di Skoro affermando di "avere sentito il messaggio di insoddisfazione", ma ha detto che "non è questo il momento per essere divisi". (segue) (Zac)