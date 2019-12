Croazia: Grabar-Kitarovic, al ballottaggio per la vittoria (2)

- Sarà necessario il ballottaggio del 5 gennaio 2020 per decidere chi, tra l'ex premier socialdemocratico Zoran Milanovic e la presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, sarà il nuovo capo dello Stato della Croazia. E' quanto emerso dal voto di ieri per le elezioni presidenziali in Croazia, secondo i dati al 99,91 per cento dello scrutinio diffusi dalla commissione elettorale centrale. Milanovic si è piazzato al primo posto con il 29,56 per cento dei consensi; seconda la Grabar-Kitarovic al 26,65 per cento. Al terzo posto si è classificato l'imprenditore ed ex cantante folk Miroslav Skoro, attestatosi al 24,42 per cento. Secondo quanto evidenzia la stampa di Zagabria, il risultato del secondo turno potrebbe tuttavia essere ribaltato in favore della presidente uscente Grabar-Kitarovic, dato che nel voto di ieri una buona fetta dei voti del centro-destra sono stati convogliati sul candidato Skoro, il quale non è stato tuttavia ammesso al ballottaggio. "Stiamo andando ad un secondo turno e non ad una guerra; le guerre sono finite", ha dichiarato ieri dopo il voto Milanovic annunciando di volere "un paese dell'eguaglianza". (Zac)