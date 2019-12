Sanità Lazio: assessore D'Amato inaugura nuova Tac all'ospedale di Velletri

- "Con l'attivazione della nuova Tac presso l'ospedale di Velletri manteniamo un impegno importante. Si tratta di una macchina estremamente performante, di ultimissima generazione, il cui utilizzo rappresenta uno step fondamentale per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità del presidio". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato che questa mattina, accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, ha inaugurato la nuova Tac presso l'ospedale Paolo Colombo di Velletri. "Il nosocomio veliterno - - ha sottolineato lo stesso Mostarda - è una struttura sanitaria che serve una grande area dei Castelli romani sulla quale l'azienda ha sempre infuso grandi forze ed energie. Continueremo a fare il massimo per migliorare ancora la qualità delle cure erogate in questo quadrante del territorio, sia con investimenti in nuove tecnologie, che con i reclutamenti già in corso". (segue) (Com)