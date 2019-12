Sanità Lazio: assessore D'Amato inaugura nuova Tac all'ospedale di Velletri (2)

- La nuova tac garantisce un'eccellente qualità dell'immagine, rapidità nell'acquisizione e l'ottimizzazione del mezzo di contrasto, dunque una riduzione della dose radiogena. La macchina è in grado di rilevare e valutare anche le lesioni di piccola entità e di seguirne l'evoluzione nel tempo, nonché di ottenere una valutazione estremamente dettagliata dell'estensione del tumore. Una grande accuratezza diagnostica, dunque, ottenuta anche grazie a un software che riduce le distorsioni o la perdita di informazioni causate dalla presenza di metalli nel corpo, come protesi, viti o otturazioni dentali. La Tac è dotata anche di un software 3D, che permette la ricostruzione di immagini tridimensionali, con qualsiasi orientamento nello spazio. (Com)