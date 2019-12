Credito: Visco al "Corriere della Sera" su PopBari, abbiamo svolto il compito di vigilare

- Sono stati giorni importanti e difficili per la Banca d'Italia e il suo Governatore. Il Consiglio Superiore dell'Istituto ha appena nominato Daniele Franco direttore generale e Piero Cipollone vice direttore. Un passaggio arrivato nel pieno delle polemiche derivate dal commissariamento della Banca Popolare di Bari, dall'intervento deciso dal governo e dalle proteste di coloro che temono di perdere gran parte dei propri investimenti o risparmi affidati alla banca. Ignazio Visco ha dovuto affrontare una tempesta simile a quella vissuta nei giorni della crisi bancaria durante il governo Renzi. Sono state contestate l'efficacia e la tempestività della vigilanza della Banca d'Italia, il suo ruolo nella vicenda che portò la Popolare di Bari ad acquisire una banca in dissesto come Tercas. II vicesegretario del Pd, Orlando, solo per citarne uno, ha dichiarato che la Banca d'Italia è sia un giocatore che un arbitro e che le due funzioni vanno separate. Altri, come il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, accusano l'Istituto di aver assistito alla caduta della Popolare vigilando in modo inadeguato. "Ci sono molte dichiarazioni e andrebbero valutate una per una", spiega il governatopre Ignazio Visco al "Corriere della Sera". "Intanto bisogna esaminare individualmente le due attività: quella di vigilanza e quella di gestione e risoluzione delle crisi, che sono cose diverse. La vigilanza sulle banche ha svolto il suo compito, con il massimo impegno e io reputo positivamente. La scelta di porre in amministrazione straordinaria questa banca è il risultato, come sempre in questi casi, di un'attenta analisi, è un atto possibile in termini di legge solo dopo aver rilevato gravi perdite o carenze nei sistemi di governo societario. Ma la vigilanza non può intervenire nella conduzione della banca, che spetta agli amministratori scelti dagli azionisti". (segue) (Res)