Credito: Visco al "Corriere della Sera" su PopBari, abbiamo svolto il compito di vigilare (2)

- "La banca - continua Visco - deve seguire delle regole, la vigilanza verifica che ciò effettivamente accada. Dal 2007 abbiamo posto in amministrazione straordinaria circa 80 intermediari: più della metà è tornata alla gestione ordinaria, per quelli liquidati o aggregati con altre banche, non vi sono state, nella generalità dei casi, perdite per depositanti e risparmiatori. La soluzione ordinata delle crisi bancarie, di per sé non semplice, è complicata dal nuovo approccio europeo in materia di gestione delle crisi e aiuti di Stato. Ma questo non ha niente a che fare con l'essere arbitro e giocatore". Non si può negare che in questi anni ci siano state tante crisi che in alcuni momenti sono diventate un'emergenza per il Paese... "La realtà è che abbiamo avuto la crisi di alcune banche nel contesto della più grave recessione della storia unitaria del nostro Paese. Queste banche rappresentavano, nel complesso, il io per cento degli attivi totali, il che vuol dire che il restante go per cento ha fatto fronte alle gravissime conseguenze della crisi dell'economia reale. È questo l'inquadramento corretto di quanto è accaduto, anche se sono consapevole che quando le banche non ce l'hanno fatta (per la recessione, per governance inadeguata, per comportamenti scorretti) vi sono stati effetti gravi, soprattutto per gli azionisti". "Per i depositanti invece - spiega Visco - non vi sono state conseguenze e per la gran parte degli obbligazionisti alla fine sono state contenute le perdite. Bisogna garantire la tutela dei clienti delle banche, e su questo moltiplicheremo gli sforzi, ma deve migliorare la comprensione da parte del pubblico che un investimento finanziario comporta sempre un rischio. Da parte delle banche questo rischio deve essere sempre adeguatamente rappresentato". (segue) (Res)