Credito: Visco al "Corriere della Sera" su PopBari, abbiamo svolto il compito di vigilare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi salvataggi fanno molto rumore quando avvengono in Italia. I salvataggi avvenuti in altri Paesi europei, come la Germania, creano meno problemi. "Non so se i salvataggi abbiano fatto meno rumore negli altri Paesi; sono costati al contribuente molto più che da noi: l'intervento pubblico in Germania e in Olanda ha accresciuto il debito pubblico di oltre il io per cento del Pil, da noi di poco più dell'i per cento. Quasi tutti questi interventi hanno avuto luogo prima del cambiamento delle regole sugli aiuti di Stato e sul coinvolgimento dei creditori, avvenuto nel 2013, anche come reazione all'alto costo di quei salvataggi". Il governatore rileva inoltre che "le banche sono imprese e come tali sono trattate dalla vigilanza, nel rispetto della loro autonomia. Decisioni come quella di realizzare un'acquisizione sono di esclusiva competenza e responsabilità del vertice delle banche. Nei casi di difficoltà di un intermediario, qualora non sia possibile una ricapitalizzazione sul mercato, è prassi delle autorità di vigilanza esplorare la possibilità di un acquisto da parte di altre banche. Le acquisizioni, se ben eseguite, possono creare sinergie e risparmi di costi, irrobustendo il sistema bancario e salvaguardando la continuità aziendale della banca in difficoltà. Nel caso in questione, nel l'estate del 2013 la vigilanza ricevette una manifestazione di interesse per Tercas da parte di un'altra banca, che poi rinunciò nell'ottobre 2013". "Alla fine dello stesso mese - aggiunge - venne considerata la manifestazione di interesse dei vertici della Popolare di Bari, che poi decisero di realizzare l'operazione in base a una autonoma valutazione, negoziando e ottenendo dal Fondo interbancario di Tutela dei depositi il contributo ritenuto necessario per l'acquisizione. Naturalmente alla fine di un percorso si corre il rischio di emettere giudizi di autoassoluzione o di ragionare con il senno del poi; noi facciamo il massimo per tenere costantemente sotto controllo le diverse situazioni e valuteremo se ci siano stati errori anche da parte nostra". (segue) (Res)