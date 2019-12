Credito: Visco al "Corriere della Sera" su PopBari, abbiamo svolto il compito di vigilare (4)

- Poi si sofferma su cosa non ha funzionato nell'acquisizione di Tercas. "In primo luogo molto è dovuto a un'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per lo meno controversa, che solo nel marzo di quest'anno il Tribunale di primo grado della Corte europea ha giudicato impropria, accogliendo il ricorso della Repubblica italiana. Nel caso di Tercas l'intervento del Fondo interbancario è stato ritenuto dalla Commissione europea un aiuto di Stato; per questo motivo l'operazione è stata completata solo quando l'intervento del Fondo è stato realizzato con il cosiddetto 'Schema Volontario'. Ciò ha ritardato l'integrazione di Tercas nella Popolare di Bari, generando incertezze e con oneri certamente maggiori". "In secondo luogo - riprende - la ricapitalizzazione della Popolare di Bari non ha potuto avere luogo sul mercato perché la banca non si era trasformata in società per azioni come richiedeva la legge di riforma da noi fortemente caldeggiata e realizzata dal governo nel gennaio 2015. L'assetto delle 'popolari' è un problema che abbiamo sempre sottolineato con forza: ostacola l'accesso al mercato e favorisce opacità e autoreferenzialità nella governance". L'accusa a Banca d'Italia è di aver autorizzato l'operazione perché doveva rientrare da un prestito erogato alla Tercas. "Questo lo dice chi non conosce le regole. La Banca d'Italia aveva concesso a Tercas un prestito a titolo di liquidità di emergenza, in base alle norme italiane ed europee. Questo tipo di finanziamento, di competenza delle banche centrali nazionali ma sottoposto a valutazioni del Consiglio direttivo della Bce, deve essere assistito da adeguate garanzie, che rendono il rischio per le banche centrali nullo o al più trascurabile. La Popolare di Bari è semplicemente subentrata nel finanziamento, con le medesime garanzie, senza quindi modifiche alla rischiosità del prestito". (segue) (Res)