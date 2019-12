Credito: Visco al "Corriere della Sera" su PopBari, abbiamo svolto il compito di vigilare (5)

- La Banca d'Italia non ha contrastato il rientro al vertice esecutivo della Popolare di Vincenzo De Bustis, già molto contestato. "La scelta dei componenti degli organi sociali è di esclusiva responsabilità dell'azienda; la Banca d'Italia verifica la sussistenza in capo ai singoli esponenti dei requisiti previsti dalla legge. Le disposizioni in vigore prevedono ipotesi tassative per la determinazione della mancanza di tali requisiti. Il nuovo regime europeo sui requisiti degli amministratori bancari — che concede discrezionalità alle autorità di vigilanza — è stato recepito nell'ordinamento italiano, ma entrerà in vigore solo dopo l'emanazione delle norme attuative da parte del ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca d'Italia ha segnalato — pubblicamente e ripetutamente — l'importanza di questa materia". "Lo ripeto - incalza Visco -: le regole attuali non ci consentono di intervenire, esercitando discrezionalità, al di fuori dei confini normativi. La vigilanza può ricorrere alla moral suasion, e nel caso della Popolare di Bari ha espresso chiaramente al presidente del consiglio di amministrazione le proprie perplessità sull'opportunità del rientro dell'ingegner De Bustis tre anni dopo che aveva lasciato la banca". (Res)