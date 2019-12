Fisco: Baretta a "Quotidiano Nazionale" sul piano Irpef, meno aliquote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da gennaio si parte, vogliamo riformare l'Irpef". Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" non sembra avere dubbi. Conferma l'addio alla flat tax e assicura che il taglio delle aliquote favorirà non solo i redditi medio-bassi ma anche le partite Iva. La manovra 2020 è a un passo dal traguardo. "Abbiamo ottenuto il massimo, soprattutto se si considera che una parte preponderante della manovra, oltre 23 miliardi, é stata impegnata per evitare l'aumento dell'Iva che avrebbe pesato per 500 euro a famiglia. Inoltre, ci sono 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi nel 2021 per tagliare il cuneo fiscale e ridurre le tasse ai redditi bassi. Dobbiamo tutti essere soddisfatti per gli obiettivi raggiunti". L'opposizione la pensa in maniera diversa. E anche nella maggioranza ci sono partiti come Italia Viva che non hanno rinunciato all'idea di cancellare la plastic e la sugar tax... "In primo luogo, sono state molto ridimensionate. Inoltre, con l'eredità delle clausole Iva, era davvero difficile fare una manovra diversa. Senza considerare che stiamo parlando di imposte che vanno nella direzione di una sostenibilità migliore dell'economia e della società". (segue) (Res)