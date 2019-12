Fisco: Baretta a "Quotidiano Nazionale" sul piano Irpef, meno aliquote (2)

- Superata l'emergenza dell'Iva, bisognerebbe ridurre le tasse. "I tempi sono molto maturi per una riforma dell'Irpef. È vero che anche nel 2021 dovremo trovare circa 20 miliardi per disinnescare le clausole di salvaguardia dell'Iva. Ma agiremo in un contesto diverso. Abbiamo tutto il tempo per studiare la situazione e individuare percorsi finanziari adeguati. Con l'ultima manovra siamo entrati in corsa, non potevamo preparare un programma di riforma fiscale". "Da gennaio - continua - vogliamo far partire una discussione molto ampia coinvolgendo le parti sociali su come riformare il fisco. Vogliamo ragionare a 360 gradi, parlando anche di Iva e di tax expenditures, di come questi capitoli possano generare risparmi di spesa o risorse da destinare alla riforma dell'Irpef, partendo dai redditi medio bassi". Accantonando del tutto il progetto della flat tax. "Sì, soprattutto perché uno dei principi cardine della riforma dell'Irpef sarà quello della progressività, anche se si riduce il numero delle aliquote". C'è tuttavia il rischio di penalizzare le partite Iva che speravano in una flat tax più estesa. "Per il 2020 abbiamo confermato la flat tax già esistente e non abbiamo introdotto quella promessa. Ma nel cantiere della riforma Irpef ci saranno anche le partite Iva. Molte rientrano naturalmente nella fascia dei redditi medio-bassi. Ma bisogna garantire, nello stesso tempo, un'adeguata lotta all'evasione fiscale", ha concluso Baretta. (Res)