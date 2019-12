Cina: spedizioni di smartphone aumenteranno sensibilmente nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lei Jun, fondatrice di Xiaomi Corp, ha rivelato che il produttore cinese lancerà il suo primo smartphone 5G a doppio modulo il prossimo mese e almeno dieci tipi di telefoni 5G nel 2020. Un totale di 20 nuovi smartphone 5G sono entrati sul mercato nei primi dieci mesi quest'anno, secondo un rapporto Caict. China Mobile, il più grande operatore di telefonia mobile della nazione, ha dichiarato venerdì di attirare 70 milioni di abbonati 5G e vendere cento milioni di smartphone 5G l'anno prossimo. Con i servizi 5G già disponibili in 50 città, l'azienda ha affermato che l'anno prossimo investirà 20 miliardi di yuan (2,8 miliardi di dollari) per costruire un solido ecosistema per la commercializzazione del 5G. La Cina è destinata a diventare il più grande mercato 5G del mondo con 460 milioni di utenti 5G entro il 2025, secondo una previsione della Global System for Mobile Communications Association, un'associazione globale di telecomunicazioni. (Cip)