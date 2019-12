Ict: Manzella a "La Stampa" su allarme Copasir, 5G una tecnologia che comporta anche rischi.

- Il Copasir ha lanciato un allarme forte sul SG. Sembra davvero rischiosa la nuova tecnologia. "Il 5G è essenziale per la competitività e la coesione del Paese - spiega il sottosegretario alle Telecomunicazioni, Gian Paolo Manzella in una intervista a "La Stampa" - e su questo va fatto un grande lavoro di politica industriale per farsi che le nostre imprese colgano appieno tutte le possibilità che apre. Ma il 5G ha un 'lato B': è tecnologia potente, che apre grandi opportunità, ma comporta rischi che prima non c'erano, peri cittadini, le imprese, la Pa". "Rischi - continua - di maggiore esposizione agli attacchi informatici, di maggiore vulnerabilità delle reti. E, insomma, uno strumento che trasformerà le nostre vite e va maneggiato con cautela. Dall'accelerazione sulla banda ultra larga - con un'amministrazione centrale che guidi con ancor maggior determinazione un'infrastruttura strategica - sino ai profili di sicurezza nazionale". Il Copasir prospetta l'esclusione delle aziende cinesi. "La relazione del Copasir è un atto da prendere con molta attenzione: sono stati ascoltati tutti gli attori coinvolti. Non solo, è un documento che arriva dopo un ulteriore adeguamento della normativa nazionale su questi temi. E anche gli altri Paesi sono molto allerta, basti pensare a Deutsche Telekom che ha bloccato 500 milioni di euro di forniture Huawei. Insomma, non è un atto fuori contesto, merita massima attenzione. Con un punto chiaro: qualunque sia l'esito di questa riflessione, deve essere un esito che coinvolge tutti i Paesi Ue. Su un tema così non si può andare in ordine sparso". (segue) (Res)