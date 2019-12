Ict: Manzella a "La Stampa" su allarme Copasir, 5G una tecnologia che comporta anche rischi. (2)

- L'Ue ha redatto un documento che mette in guardia dalle 'sfide per la sicurezza' che il 5G pone. E dice: "Tra i vari autori possibili (di cyber-attacchi, ndr), i paesi non membri dell'Ue o i soggetti sostenuti da governi sono ritenuti i più pericolosi". Huawei può diventare un cavallo di Troia. "Se la si guarda con attenzione è una sfida che ci porta verso i nuovi scenari di politica industriale europea. Questa vicenda deve essere vista in un dibattito europeo che sta cambiando molto velocemente. Non si tratta più di proteggere solo la concorrenza interna, ma anche l'Unione dalla concorrenza esterna. Questo è il dibattito in cui dobbiamo stare. E l'Italia deve dare il suo contributo, lo ha detto chiaramente il ministro Patuanelli: e anche per questo stiamo riprendendo il dialogo con Francia e Germania in tema di politica industriale". Intanto Pd e Iv hanno bloccato il Piano per l'innovazione. "Proprio per questa centralità del digitale, è bene che ci sia un supplemento di istruttoria sul Piano per l'innovazione, perché tocca aspetti centrali come la sicurezza dei dati e profili cruciali perla competitività delle imprese... Dobbiamo lavorarci in maniera corale e come ministero dello Sviluppo economico siamo pienamente a disposizione, perché tocca aspetti centrali per la competitività delle imprese: dalla digitalizzazione all'IOT, all'intelligenza artificiale, che aprono possibilità importanti per il made in Italy", ha concluso Manzella. (Res)