Libia: premier Sarraj al "Corriere della Sera", siamo sotto attacco e abbiamo bisogno di aiuti concreti

- Fayez Sarraj non chiama mai Khalifa Haftar per nome. Per il premier del governo di Accordo Nazionale a Tripoli il capo militare della Cirenaica diventa semplicemente "l'aggressore". E' un dettaglio. Ma aiuta a capire la gravità della crisi libica, che sconvolge anche gli equilibri nel Mediterraneo. L'Italia si rifiuta di mandare le armi che il governo libico chiede per combattere Haftar. Così ci hanno pensato i turchi. Dopo la visita di martedì del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Libia sono ormai tanti a parlare di rischio di 'irrilevanza' italiana. "Noi - spiega il premier libico in un'intervista al "Corriere della Sera" - avevamo chiesto le armi a tanti Paesi, inclusa l'Italia, che pure ha diritto di scegliere la politica che più le aggrada e con cui i rapporti restano comunque ottimi. Da Roma, in verità, non sono mai giunte risposte ufficiali. Con Di Maio abbiamo avuto un ricco scambio di opinioni. Quanto invece alla sua tappa a Bengasi dal nostro aggressore e Tobruk non ho visto alcuna sostanza, oltre a generiche dichiarazioni di amicizia che lasciano il tempo che trovano. Così, la comunità internazionale risulta divisa. Da una parte i Paesi disposti ad armare i nostri avversari-aggressori". (segue) (Res)