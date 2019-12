Libia: premier Sarraj al "Corriere della Sera", siamo sotto attacco e abbiamo bisogno di aiuti concreti (2)

- "A loro - continua - si contrappongono altri Paesi, tra cui l'Italia, che credono tuttora alla formula per cui l'unica soluzione resta il dialogo politico. Ma si tenga a mente che qui siamo sotto attacco militare, con sofferenze indicibili per la popolazione vittima di bombardamenti, morti, feriti, con centinaia di migliaia di sfollati". Haftar avanza anche grazie al soldati russi. Le milizie di Tripoli mostrano i video dei tank turchi sbarcati a Misurata. "E' uno scenario difficile, reso ancora più complesso dagli interventi stranieri. Non credo però che l'intera questione possa venire risolta solo dai colloqui tra Putin ed Erdogan. E' un processo caratterizzato da continui contatti bilaterali e multilaterali, in cui non mancano le voci degli Stati Uniti, della Germania impegnata con l'Onu a preparare la conferenza di Berlino e degli altri partner europei. Il nostro aggressore ha già fallito". "Al momento - aggiunge - del suo improvviso attacco il 4 aprile diceva che avrebbe preso Tripoli entro 48 ore. Nove mesi dopo la guerra continua. Sono certo che saremo noi a prevalere. Alla fine sarà deciso chi ha il diritto di negoziare il futuro della Libia e invece chi è l'aggressore destinato ad essere giudicato dal tribunale internazionale". (segue) (Res)