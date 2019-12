Libia: premier Sarraj al "Corriere della Sera", siamo sotto attacco e abbiamo bisogno di aiuti concreti (3)

- Roma e altri Paesi criticano la sua intesa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per il controllo delle acque del Mediterraneo. Di Maio ha protestato dicendo che un buon alleato prima avrebbe avvisato. "Prima di tutto Libia e Turchia sono due Paesi membri dell'Onu, con governi legittimi, indipendenti e sovrani. Quel memorandum è nei nostri diritti. Sinceramente apprezzo i buoni rapporti e la cooperazione che abbiamo con l'Italia e mi auguro s'intensifichino. Però non avevamo alcun dovere nei confronti di Roma. Con la Turchia si negoziava in proposito dal 2004. Chiunque abbia obiezioni può ricorrere alla legge internazionale e, in caso, all'arbitrato di un tribunale internazionale. Così, del resto, è già avvenuto peri litigi relativi ai diritti sulle acque limitrofe alle nostre coste con Cipro e Malta. C'è stato un arbitrato e i contenziosi sono stati risolti pacificamente. Reputo invece fuori luogo e troppo gridate le proteste greche. Credono davvero che la Libia sia tanto debole? Non accettiamo pressioni o manipolazioni". (segue) (Res)