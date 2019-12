Libia: premier Sarraj al "Corriere della Sera", siamo sotto attacco e abbiamo bisogno di aiuti concreti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il timore è quello di una svolta filo-Haftar dell'Italia. "Di Maio non è riuscito a bloccare l'aggressione militare contro di noi. Questa sarebbe stata l'unica prova di un suo successo ai colloqui di Bengasi. Ciò non toglie che l'Italia abbia tutto il diritto di comunicare con chiunque ed invitarlo a Roma". La Libia sempre più come la Siria di qualche anno fa. "Sono anni che lanciamo l'allarme sul pericolo di interferenze militari straniere. Mettevo in guardia sulla guerra per procura ben prima del 4 aprile 2019 e non importa fossero soldati russi, egiziani o altri. Adesso noi siamo accusati di fare arrivare i tank e droni turchi? Scusate ma cosa vi aspettavate dal nostro governo, che sarebbe rimasto in disparte a far nulla, mentre la capitale veniva devastata, insanguinata, occupata? Nessun esecutivo responsabile può restare passivo mentre la sua popolazione viene abusata. Chiunque ci critica si chieda prima cosa avrebbe fatto al nostro posto e scoprirà che non avevamo alternative". La conferenza di Berlino prevista per fine gennaio resta una via percorribile. "Ci speriamo. Ne ho parlato a lungo con l'inviato dell'Onu, Ghassan Salamé, e con il ministro degli Esteri tedesco (Heiko Maas). Si vorrebbe tenere un incontro a Berlino per bloccare le interferenze in Libia e quindi subito dopo organizzare dialoghi diretti tra libici. Non so però con quali possibilità di successo. II problema è che il nostro aggressore prende tempo, continua a parlare di ora zero della battaglia per Tripoli e credere nell'opzione militare. Ci bombarda, spreca risorse immani e nell'Est non costruisce nulla", ha concluso Sarraj. (Res)