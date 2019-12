Spazio: la Cina si prepara al lancio del razzo Lunga Marcia-5 alla fine del mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo razzo Lunga Marcia-5, il più grande razzo vettore cinese, è stato trasportato nell'area di lancio presso il Centro di lancio spaziale di Wenchang nella provincia cinese meridionale di Hainan, in preparazione del suo lancio programmato per la fine di dicembre. Lo ha affermato l'Amministrazione nazionale dello spazio cinese. Il razzo, codificato come Lunga Marcia è stato trasportato al centro sabato mattina e ci sono voluti circa due ore per l'operazione, in quanto il razzo è stato trasportato verticalmente. Gli ingegneri spaziali effettueranno un esame finale e test sul razzo prima del lancio. (segue) (Cip)