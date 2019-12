Spazio: la Cina si prepara al lancio del razzo Lunga Marcia-5 alla fine del mese (2)

- Il lancio imminente del razzo Lunga Marcia-5 è considerato un momento clou per il settore spaziale cinese quest'anno, poiché esso rappresenta la chiave per le future missioni spaziali della Cina. Se il volo avrà successo, il razzo vettore avrà il compito di lanciare la prima sonda cinese su Marte e inviare la sonda lunare Chang'e-5 sulla luna per riportare i campioni lunari sulla Terra. Inoltre, una versione modificata del razzo, Lunga Marcia-5B, verrà utilizzata per costruire la stazione spaziale cinese. (Cip)