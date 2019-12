Libia: Lna proroga l'ultimatum per il ritiro forze di Misurata da Tripoli e Sirte

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), guidato da Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, ha annunciato che il comando ha deciso di prorogare l'ultimatum di tre giorni dato alle forze di Misurata affinché si ritirino. La proroga dell’ultimatum è avvenuta dopo la richiesta dei leader tribali di Misurata che hanno contattato la leadership del comando di al Rajma. L'Lna aveva dato una scadenza di tre giorni, che si concludeva domenica sera, affinché le forze di Misurata, alleate del Governo di accordo nazionale, si ritirassero dai fronti di combattimento di Tripoli e Sirte contro l'Esercito nazionale libico. Al Mismari ha aggiunto in una dichiarazione di domenica sera, diffusa poche ore prima della scadenza dell'ultimatum, che un certo numero di capi tribali di Misurata avevano contattato il comando di Al Rajma e chiesto che la scadenza fosse prorogata di una settimana "in modo da poter coordinare il ritiro e risparmiare la città di Misurata dalla guerra”. "La scadenza è stata prorogata di altri tre giorni fino a mercoledì sera", ha aggiunto Al Mismari. A Misurata è dislocato anche l’ospedale da campo italiano con una presenza di circa 300 militari italiani nell’ambito della Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (Miasit).(Bel)