Migranti: Grecia, incaricato Diritti umani tedesco chiede aiuto per profughi in campi Egeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incaricato del governo tedesco per i Diritti umani, Baerbel Kofler, ha chiesto un aiuto rapido per i migranti nei centri di accoglienza allestiti dalla Grecia nelle proprie isole dell'Egeo, da tempo in condizioni critiche a causa del sovraffollamento. “Il governo greco sta lanciando l'allarme, il numero di rifugiati sulle isole dell'Egeo sta aumentando”, ha dichiarato Kolfer come riportato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'incaricato del governo tedesco per i Diritti umani, “ciò dimostra che condizioni catastrofiche nei campi non impediscono alle persone di fuggire”. Secondo Kofler, ciò che porta i profughi a lasciare i propri paesi “è peggio di quello che devono sopportare nei campi”. In tale situazione, ha evidenziato Kofler, “non dobbiamo lasciare la Grecia da sola”. A tal riguardo, l'incaricato del governo tedesco per i Diritti umani ha proposto l'avvio di un'iniziativa dell'Ue. In particolare, per Kofler “la nuova Commissione europea deve trovare rapidamente nuovo slancio un'equa distribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri dell'Ue e sarebbe anche auspicabile un nuovo programma di protezione per i profughi minori non accompagnati”. (Res)