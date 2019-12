Energia: ambasciatore Usa a Berlino Grenell respinge critiche a sanzioni su Nord Stream 2

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Richard Grenell, ha respinto le critiche del governo tedesco alle sanzioni attuate dagli Usa contro le persone fisiche e giuridiche parte del progetto Nord Stream 2, il gasdotto in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. In un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Grenell ha affermato che “15 paesi europei, la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno sollevato preoccupazioni” sul Nord Stream 2. Il diplomatico ha evidenziato come, “da parecchio tempo”, gli Usa sentano dai loro partner europei che “gli Stati Uniti dovevano sostenerli” nell'opposizione al Nord Stream 2. Per tal motivo, ha aggiunto l'ambasciatore degli Usa a Berlino, le sanzioni contro il gasdotto tra Russia e Germania sono “una decisione molto a favore dell'Europa”. Come illustrato da Grenell, “l'obiettivo è sempre stato diversificare le fonti di energia dell'Europa affinché nessun paese o fonte possano avere un'influenza troppo forte sull'Europa mediante l'energia”. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allegemeine Zeitung”, il ministro delle Finanze e vicecancelliere, Olaf Scholz, ha criticato le sanzioni degli Usa contro il Nord Stream 2 come “una seria ingerenza negli affari interni della Germania e dell'Europa, nonché nella loro sovranità”. A oggi, il governo tedesco esclude di attuare contromisure per reagire alle sanzioni degli Stati Uniti sul Nord Stream 2. (Res)