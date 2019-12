Libia: Lna, aereo cargo ha trasportato armi dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna), guidato da Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, ha dichiarato di aver rilevato un aereo Boeing che trasportava materiale militare dalla capitale turca Istanbul alla Libia. "L'Esercito ha rilevato un aereo civile Boeing 747-412 che trasportava armi e attrezzature militari da Istanbul all'aeroporto di Misurata, nella Libia occidentale", ha dichiarato Al Mismari. "L'Esercito avverte anche i vettori aerei di non trasportare armi utilizzando aerei civili", ha aggiunto, affermando che tali atti "violano il diritto internazionale umanitario". "L'aviazione non esiterà ad abbattere o colpire qualsiasi aereo che porta armi di contrabbando in Libia", ha avvertito Al Mismari. Lo scorso 21 dicembre, il parlamento turco ha ratificato il memorandum d’intesa sulla cooperazione militare e nel settore della sicurezza con la Libia, firmato lo scorso 27 novembre. Gli accordi riguardano la cooperazione militare tra Ankara e Tripoli e la demarcazione dei confini marittimi nel Mediterraneo orientale. Quest’ultimo rivendica i diritti della Turchia nel Mediterraneo orientale rispetto alle perforazioni effettuate da Cipro ed è entrato il vigore lo scorso 8 dicembre. Dopo la firma dell’accordo sulla cooperazione con Tripoli, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso la disponibilità a inviare proprie truppe in Libia, qualora il governo di Fayez al Sarraj lo richieda.(Bel)