Cipro-Grecia: incontro tra ministri Esteri a Larnaca, focus su tensioni nel Mediterraneo orientale

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha informato l'omologo cipriota Nikos Christodoulides sugli ultimi sviluppi nella regione del Mediterraneo orientale, durante il loro incontro di ieri sera all'aeroporto di Larnaca a seguito della visita del capo della diplomazia di Atene in Libia ed Egitto. "Abbiamo anche avuto l'opportunità di discutere della preparazione della firma dell'accordo sul gasdotto EastMed, in programma ad Atene il 2 gennaio e, in generale, di scambiare opinioni sul nostro miglior coordinamento per raggiungere i nostri obiettivi, che sono come ben sapete sempre nel quadro del diritto internazionale", ha dichiarato Dendias. "La Repubblica di Cipro e la Grecia si muovono sempre verso la logica della cooperazione, senza escludere nessuno, sempre sulla base di un approccio positivo verso i vicini nella regione", ha dichiarato il ministro degli Esteri cipriota. Christodoulidis ha aggiunto che, a suo modo di vedere, sono state create le giuste condizioni per affrontare le azioni destabilizzanti nell'area del Mediterraneo orientale. (Gra)