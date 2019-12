Libia: Gna respinge l'ultimatum di 3 giorni dato dall'Lna alle forze di Misurata per ritirarsi

- Il Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha respinto l'ultimatum di tre giorni concesso dall'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar per consentire alle milizie di Misurata di ritirarsi da Tripoli e Sirte. Lo riportano i media libici. L'Esercito nazionale libico di Haftar ha annunciato la proroga della scadenza fino a mercoledì sera, aggiungendo in una dichiarazione che "un certo numero di leader tribali di Misurata avevano contattato il comando di Al Rajma per chiedere che la scadenza fosse prorogata di una settimana in modo che potessero coordinarsi per risparmiare la guerra a Misurata".(Lit)