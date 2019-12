Governo: Migliore (Iv), Conte? Lo sosteniamo ma non è punto riferimento per futuro

- Gennaro Migliore, deputato di Italia viva, intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus, sul ruolo di Iv nel governo, ha precisato: "Vogliamo contribuire positivamente allo sviluppo del governo e lo abbiamo dimostrato perché le proposte che abbiamo fatto, quelle ad esempio di sterilizzare l’Iva ed evitare una serie di microtasse per un miliardo, rappresentano elementi che hanno contribuito a dare un profilo a questo governo che non fosse di tasse e spendi. Non facciamo l’esercizio che fanno altri - ha proseguito - di considerare Conte un punto di riferimento per il futuro come ha fatto Zingaretti. Lo sosteniamo, lo vogliamo sostenere fino al 2023 ma sicuramente non sarà il leader di Italia viva alle prossime elezioni. Conte è stato indicato dal M5s, si è sempre dichiarato vicino al M5s, non dimentico che aveva magnificato le lodi del populismo. Molte scelte fatte dal governo gialloverde e riconfermate sono per noi molto problematiche, come quota 100 e reddito di cittadinanza, che sta rivelando le sue criticità per quanto riguarda la fase di ricerca del lavoro". (Rin)