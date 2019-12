Libia: Tripoli condanna l'incontro del ministro degli Esteri greco con il governo transitorio dell'Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli ha condannato l'incontro del capo della diplomazia di Atene, Nikos Dendias, con i rappresentanti del governo transitorio libico di Al Baida, non riconosciuto dalla comunità internazionale. "Quello che ha fatto il ministro degli Esteri greco è una chiara violazione delle decisioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e di tutte le organizzazioni regionali come la Lega araba, l'Organizzazione della cooperazione islamica, l'Unione africana e l'Unione europea, che riconoscono il Governo di accordo nazionale come unico governo legittimo con cui bisognerebbe trattare ". Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri del Gna. Il Gna ha considerato questa visita come "una comunicazione illegale con il governo parallelo", ha aggiunto. Il ministro degli Esteri greco ha incontrato ieri il generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), Abdullah al Thani, capo del governo libico ad interim, e il suo ministro degli Esteri, Abd al Hadi al Hawij, in una breve visita a Bengasi. (segue) (Lit)