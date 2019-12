Libia: Tripoli condanna l'incontro del ministro degli Esteri greco con il governo transitorio dell'Est (2)

- Il governo libico di Al Baida non vuole che la Libia contribuisca alla destabilizzazione del Mediterraneo, opponendosi ai paesi vicini, né vuole affiancarsi alla Turchia per andare contro a Cipro, Grecia ed Egitto. Lo ha detto il ministro degli Esteri del governo della Cirenaica, Abd al Hadi al Hawij, in occasione della visita dell’omologo greco, Nikos Dendias, a Bengasi. "Durante l'incontro abbiamo discusso dei modi per rafforzare le relazioni tra i due paesi - ha detto -. Le relazioni storiche tra i due paesi vanno avanti da oltre 62 anni”. In merito ai colloqui con Dendias, Al Hawij ha affermato: “Abbiamo raggiunto un accordo con la Grecia in merito al rifiuto del memorandum d'intesa sulla sicurezza firmato tra la Turchia e il governo di (accordo nazionale di Fayez) al Sarraj”. Dopo la visita a Bengasi, Dendias si è recato al Cairo, dove ha incontrato l'omologo, Sameh Shoukry, e successivamente a Nicosia, per incontrare l'omologo cipriota Nicos Christodoulides. (segue) (Lit)