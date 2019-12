Libia: ministro Difesa turco, Ankara porterà sicurezza e pace come in Siria

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha dichiarato che Ankara "continuerà a stare accanto ai suoi fratelli in Libia fino al raggiungimento della pace e della sicurezza, così come sono stati raggiunti in Siria". "I due memorandum d'intesa conclusi tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale sono di importanza strategica in termini di protezione dei diritti e degli interessi per entrambi i paesi", ha dichiarato il ministro della Difesa turco in una nota alla stampa. "Queste misure sono state prese in conformità con le risoluzioni delle Nazioni Unite e il diritto internazionale per definire le aree di giurisdizione marittima", ha aggiunto Akar.(Res)