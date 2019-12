Cina: Pechino ospita conferenza su indirizzo agricoltura e aree rurali 2020

- Pechino ha ospitato il 20 e 21 dicembre la conferenza che ha delineato la tabella di marcia 2020 per il lavoro del paese in materia di agricoltura, aree rurali e relative popolazioni. Lo riferisce la stampa cinese. Durante la conferenza è stato preso in esame un recente discorso tenuto dal presidente cinese, Xi Jinping, in occasione di una riunione del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), che è stato convocato per studiare specificamente le questioni relative all'agricoltura, alle aree rurali e alle popolazioni rurali. "Il lavoro sull'agricoltura, le aree rurali e le popolazioni rurali nel 2020 determinerà in gran parte la qualità della campagna anti-povertà della Cina, e il successo del suo obiettivo di diventare una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti", ha detto Xi. La battaglia contro la povertà non si fermerà fino al conseguimento del successo completo, ha aggiunto il leader cinese. Saranno compiuti sforzi per mettere in comune le risorse, migliorare il sostegno e adottare misure mirate per rafforzare i collegamenti deboli nel lavoro su agricoltura, zone rurali e popolazioni rurali. (segue) (Cip)