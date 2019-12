Cina: Pechino ospita conferenza su indirizzo agricoltura e aree rurali 2020 (2)

- Durante la conferenza sono stati sollecitati sforzi per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture rurali e l'approvvigionamento idrico e migliorare l'ambiente di vita rurale, l'istruzione, i servizi medici, la sicurezza sociale, le attività culturali e l'ambiente ecologico. Dovrebbero essere sviluppate industrie in grado di aumentare il reddito delle popolazioni rurali, mentre tutti i tipi di lavoratori qualificati saranno incoraggiati a tornare in campagna per avviare attività commerciali. Dovrebbero essere compiuti sforzi per mantenere un'occupazione stabile e recuperare gli arretrati salariali per i lavoratori rurali. La produzione di grano dovrebbe essere mantenuta stabile mentre la produzione di maiale dovrebbe essere ripristinata in modo più rapido. Le strutture agricole moderne dovrebbero essere ampliate e saranno lanciate le strutture logistiche della catena del freddo per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti. (segue) (Cip)