Cina: Pechino ospita conferenza su indirizzo agricoltura e aree rurali 2020 (3)

- La leadership globale del Pcc sul lavoro in materia di agricoltura, aree rurali e popolazioni rurali dovrebbe essere aumentata, conferendo un ruolo di maggiore centralità alle organizzazioni di base, secondo gli indirizzi emersi durante la conferenza. Le politiche sulla terra per lo sviluppo delle industrie rurali saranno ottimizzate, mentre la riforma pilota del sistema di diritti di proprietà collettiva rurale sarà promossa a livello nazionale. Xi ha esortato i dipartimenti e i governi locali ad assumersi le proprie responsabilità e sostenere l'entusiasmo degli agricoltori per la produzione di grano. La conferenza ha sottolineato l'importanza di vincere la battaglia contro la povertà e ha chiesto sforzi per sollevare il resto della popolazione ancora in condizioni di povertà e misure efficaci per impedire alle persone di tornare a tale condizione. (Cip)